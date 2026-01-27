Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Валиуллин — о Хайруллине: парень живёт в Казани, разумеется, есть желание бороться за него

Валиуллин — о Хайруллине: парень живёт в Казани, разумеется, есть желание бороться за него
Комментарии

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин заявил, что в межсезонье планирует побороться на рынке за нападающего СКА Марата Хайруллина, который имеет дом в Казани.

«Мы тоже видели эту информацию в телеграм-каналах, о возможном переходе Марата Хайруллина. Связались с его агентом, он не понял, откуда эта информация взялась. Связались со СКА – у них тоже никакой информации не было. На этом всё закончилось. Побороться за него летом? Если парень живёт в Казани, разумеется, есть желание побороться за него», – передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В КХЛ Хайруллин выступал за «Нефтехимик» и СКА.

Материалы по теме
Валиуллин подтвердил возможный переход Владимира Алистрова в минское «Динамо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android