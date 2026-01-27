Валиуллин — о Хайруллине: парень живёт в Казани, разумеется, есть желание бороться за него

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин заявил, что в межсезонье планирует побороться на рынке за нападающего СКА Марата Хайруллина, который имеет дом в Казани.

«Мы тоже видели эту информацию в телеграм-каналах, о возможном переходе Марата Хайруллина. Связались с его агентом, он не понял, откуда эта информация взялась. Связались со СКА – у них тоже никакой информации не было. На этом всё закончилось. Побороться за него летом? Если парень живёт в Казани, разумеется, есть желание побороться за него», – передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В КХЛ Хайруллин выступал за «Нефтехимик» и СКА.