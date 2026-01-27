Скидки
Валиуллин — о Лямкине: переговоры шли больше двух месяцев, вплоть до копейки

Валиуллин — о Лямкине: переговоры шли больше двух месяцев, вплоть до копейки
Комментарии

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин высказался о продлении контракта с защитником Никитой Лямкиным.

«Переговоры с Никитой Лямкиным шли больше двух месяцев, вплоть до копейки, было сложно. Но понимали, что, если он выйдет на рынок – будет сложно бороться с другими клубами, у которых есть больше возможностей под потолком зарплат. Нужно было решить всё сейчас. Никита в одном из интервью сказал, что хочет до конца хоккейной карьеры быть именно в Казани.

Продолжаем работу, над некоторыми молодыми игроками работаем над продлениями контракта, хотим не на один-два года, а по три-три с половиной, чтобы до 2029-го было понимание контуров команды. Ближайшие пару дней докрутим, думаю, продлим ребят», – передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

