Легионер «Лады» — о поражении от «Динамо»: было бы глупо думать, что легко выиграем

Защитник «Лады» Колби Уильямс высказался о поражении в гостевом матче с московским «Динамо» (1:3).

— У вас была хорошая серия из трёх побед, одна из которых как раз над «Динамо». Почему не получилось выиграть на этот раз?

— «Динамо» – очень хорошая команда. Тут много ветеранов, которые играют довольно в клубе. Было бы глупо думать, что мы просто приедем сюда и легко выиграем. У нас были хорошие шансы. Самое важное, что боролись до конца и не сдавались. Не получилось победить, но в последние пару недель играли хорошо, просто надо не останавливаться и продолжать развивать это.

— Дома вы сдержали «Динамо» в том числе в большинстве. Что не удалось здесь?

— Определённо не хотели бы получать штрафы от такой команды, как эта. У них очень мощное первое звено. Конечно, когда мы сдерживаем команду, играющую в большинстве, это большая мотивация, но удаляться бы хотелось как можно меньше, — сказал Уильямс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.