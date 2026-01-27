Скидки
Легионер «Лады» — о поражении от «Динамо»: было бы глупо думать, что легко выиграем

Комментарии

Защитник «Лады» Колби Уильямс высказался о поражении в гостевом матче с московским «Динамо» (1:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 января 2026, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Лада
Тольятти
1:0 Ожиганов (Гусев, Адамчук) – 08:43 (5x5)     2:0 Дер-Аргучинцев (Мамин) – 24:17 (5x5)     3:0 Мамин (Ожиганов, Уил) – 25:26 (5x4)     3:1 Гоголев (Чивилёв, Земчёнок) – 39:04 (5x5)    

— У вас была хорошая серия из трёх побед, одна из которых как раз над «Динамо». Почему не получилось выиграть на этот раз?
— «Динамо» – очень хорошая команда. Тут много ветеранов, которые играют довольно в клубе. Было бы глупо думать, что мы просто приедем сюда и легко выиграем. У нас были хорошие шансы. Самое важное, что боролись до конца и не сдавались. Не получилось победить, но в последние пару недель играли хорошо, просто надо не останавливаться и продолжать развивать это.

— Дома вы сдержали «Динамо» в том числе в большинстве. Что не удалось здесь?
— Определённо не хотели бы получать штрафы от такой команды, как эта. У них очень мощное первое звено. Конечно, когда мы сдерживаем команду, играющую в большинстве, это большая мотивация, но удаляться бы хотелось как можно меньше, — сказал Уильямс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

Комментарии
