Легионер «Лады» — о поражении от «Динамо»: было бы глупо думать, что легко выиграем

Защитник «Лады» Колби Уильямс высказался о поражении в гостевом матче с московским «Динамо» (1:3).
— У вас была хорошая серия из трёх побед, одна из которых как раз над «Динамо». Почему не получилось выиграть на этот раз?
— «Динамо» – очень хорошая команда. Тут много ветеранов, которые играют довольно в клубе. Было бы глупо думать, что мы просто приедем сюда и легко выиграем. У нас были хорошие шансы. Самое важное, что боролись до конца и не сдавались. Не получилось победить, но в последние пару недель играли хорошо, просто надо не останавливаться и продолжать развивать это.
— Дома вы сдержали «Динамо» в том числе в большинстве. Что не удалось здесь?
— Определённо не хотели бы получать штрафы от такой команды, как эта. У них очень мощное первое звено. Конечно, когда мы сдерживаем команду, играющую в большинстве, это большая мотивация, но удаляться бы хотелось как можно меньше, — сказал Уильямс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.
- 27 января 2026
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:10
-
14:05
-
14:00
-
13:55
-
13:55
-
13:50
-
13:47
-
13:40
-
13:35
-
13:25
-
13:20
-
13:12
-
13:07
-
13:05
-
13:00
-
12:57
-
12:35
-
12:28
-
12:20
-
12:00
-
11:25
-
11:15
-
10:55
-
10:35
-
10:20
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:20
-
09:19
-
09:10