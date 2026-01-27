Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Канадский защитник «Лады» сравнил малые города на своей родине и в России

Канадский защитник «Лады» сравнил малые города на своей родине и в России
Комментарии

Защитник «Лады» Колби Уильямс сравнил малые города на своей родине в Канаде и в России.

— Вы начинали сезон в ЦСКА, в Москве. Как вам живётся в Тольятти?
— Да, жизнь точно изменилась. Не думаю, что в мире есть похожий на Москву город. Я провёл в Москве три сезона, и начал чувствовать себя как дома вдали от родины. Довольно комфортно в этих местах, нравились рестораны, мои квартира и район. Но я сам родом из маленького городка в Канаде, так что для меня это не было большой переменой. В небольших городах многие друг друга знают и живут хоккеем, что очень приятно.

— А канадские небольшие города похожи на российские?
— Трудно сравнивать, ведь Канада – более молодая страна. В России больше исторических мест. Однако у меня не было возможности многое изучить, потому что мы почти постоянно в дороге. Но в марте мы будем в Тольятти целый месяц, хочу узнать город поближе. Надеюсь, погода улучшится и позволит погулять побольше на свежем воздухе, — сказал Уильямс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

Материалы по теме
Видео
Московское «Динамо» одержало победу над «Ладой»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android