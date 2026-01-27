Канадский легионер «Лады»: обязательно попробую местное пиво летом

Защитник «Лады» Колби Уильямс заявил, что планирует летом попробовать пиво Жигулёвского пивоваренного завода. Канадский хоккеист выступает за клуб из Тольятти с декабря 2025 года.

— В Самарской области есть известный пивоваренный завод. Не пробовали ли его продукцию?

— По окончании сезона обязательно это сделаю, быть может, сходим в бар на пивную дегустацию (улыбается) и попробуем новое пиво этим летом. Не знал до этого, что в области есть пивоваренный завод, интересный факт, — сказал Уильямс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

Всего в КХЛ на счету игрока обороны 48 (4+44) очка в 217 матчах.