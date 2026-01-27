Невеста защитника «Баффало» Далина потеряла ребёнка из-за своей операции на сердце

Невеста защитника «Баффало Сэйбрз» Расмуса Далина сообщила в своём аккаунте в соцсети, что пара потеряла ребёнка из-за осложнений, связанных с сердечной недостаточностью и трансплантацией сердца.

В начале ноября шведский защитник покинул расположение клуба НХЛ, чтобы присутствовать на операции по пересадке серца у его невесты Каролины Матовац. Операция прошла успешно, но пара потеряла ребёнка.

В текущем сезоне 25-летний защитник набрал 37 (8+29) очков в 47 матчах при показателе полезности «-9». Всего в НХЛ Далин набрал 397 (91+306) очков в 47 матчах. «Баффало» на данный момент занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции.