Гатиятулин рассказал об ожиданиях перед домашним «зелёным дерби» с «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин поделился ожиданиями от принципиального матча с уфимским «Салаватом Юлаевым», который пройдёт в Казани 28 января. Стартовое вбрасывание встречи запланировано на 19:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 января 2026, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
«Всё по плану. Это особый матч для нас. Какие-то моменты отработали вчера, сегодня важно функционально подготовить команду. Также мы посмотрели на нашего новичка», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Это будет заключительная шестая встреча между командами в текущем сезоне. На данный момент в «зелёном дерби» текущего сезона ведёт «Ак Барс» со счётом 4-1.

