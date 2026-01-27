Гатиятулин рассказал об ожиданиях перед домашним «зелёным дерби» с «Салаватом Юлаевым»
Поделиться
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин поделился ожиданиями от принципиального матча с уфимским «Салаватом Юлаевым», который пройдёт в Казани 28 января. Стартовое вбрасывание встречи запланировано на 19:00 мск.
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 января 2026, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Всё по плану. Это особый матч для нас. Какие-то моменты отработали вчера, сегодня важно функционально подготовить команду. Также мы посмотрели на нашего новичка», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
Это будет заключительная шестая встреча между командами в текущем сезоне. На данный момент в «зелёном дерби» текущего сезона ведёт «Ак Барс» со счётом 4-1.
Комментарии
- 27 января 2026
-
16:20
-
16:05
-
16:02
-
16:00
-
15:55
-
15:45
-
15:40
-
15:20
-
15:10
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:10
-
14:05
-
14:00
-
13:55
-
13:55
-
13:50
-
13:47
-
13:40
-
13:35
-
13:25
-
13:20
-
13:12
-
13:07
-
13:05
-
13:00
-
12:57
-
12:35
-
12:28
-
12:20
-
12:00
-
11:25
-
11:15