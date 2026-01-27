Скидки
Главная Хоккей Новости

Яшкин: я уже давно в хорошем состоянии, когда выйду на лёд — вопрос не ко мне

Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин заявил, что оправился от травм и готов играть. Форвард пропустил три последних матча казанской команды.

«Конечно, следил за дедлайном, это всегда интересный день. Последил, потом поспал. Мне кажется, любой хоккеист смотрит, кому интересно.

Состояние здоровья? Я думаю, что уже давно в хорошем состоянии. А когда выйду на лёд и сыграю – это уже вопрос не ко мне, я сам жду этого каждый день. Все хотят играть. Но сейчас нужно просто принимать ситуацию какой есть. Они бывают разные. Было и было. Впереди самое интересное – скоро уже плей-офф», – передаёт слова Яшкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

