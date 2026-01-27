СКА показал форму на матч с «Локомотивом» в день годовщины снятия блокады Ленинграда

В сегодняшнем матче с ярославским «Локомотивом» хоккеисты СКА выйдут на лёд в новом комплекте формы, созданном в память о подвиге. Сегодня, 27 января, отмечается годовщина полного снятия блокады Ленинграда. Встреча с ярославской командой пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» и начнётся в 19:44 мск.

«В этот день все мы – Ленинград, и мы знаем, что для каждого нашего болельщика эта память священна», — говорится в сообщении пресс-службы петербургского клуба.

12 января 1943 года советские войска начали операцию «Искра», в результате вражеское кольцо вокруг Ленинграда было прорвано, а 27 января 1944 года блокада была окончательно снята, город освобождён.