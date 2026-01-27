Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Странная история и какая-то глупость». Фетисов о конфликтной ситуации в минском «Динамо»

«Странная история и какая-то глупость». Фетисов о конфликтной ситуации в минском «Динамо»
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказался о конфликтной ситуации в минском «Динамо». Главный тренер Дмитрий Квартальнов остался недоволен трансфером форварда Райана Спунера, а генменеджер клуба Олег Антоненко посоветовал специалисту сосредоточиться на команде.

«Когда команда хорошо играет, есть последняя возможность её доформировать, и решения с тренером, создавшим хорошую команду, не согласовываются, это странная история и какая-то глупость. Тем более всё это ушло в публичную сферу. Надеюсь, что это не повредит команде и позволит ей нацелиться на хороший результат. Такие вещи не приняты в профессиональном хоккее, по крайней мере в том, в котором я жил и состоялся», — цитирует Фетисова ТАСС.

Материалы по теме
Публичный конфликт генменеджера и главного тренера! Что случилось в минском «Динамо»?
Публичный конфликт генменеджера и главного тренера! Что случилось в минском «Динамо»?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android