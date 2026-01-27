«Странная история и какая-то глупость». Фетисов о конфликтной ситуации в минском «Динамо»

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказался о конфликтной ситуации в минском «Динамо». Главный тренер Дмитрий Квартальнов остался недоволен трансфером форварда Райана Спунера, а генменеджер клуба Олег Антоненко посоветовал специалисту сосредоточиться на команде.

«Когда команда хорошо играет, есть последняя возможность её доформировать, и решения с тренером, создавшим хорошую команду, не согласовываются, это странная история и какая-то глупость. Тем более всё это ушло в публичную сферу. Надеюсь, что это не повредит команде и позволит ей нацелиться на хороший результат. Такие вещи не приняты в профессиональном хоккее, по крайней мере в том, в котором я жил и состоялся», — цитирует Фетисова ТАСС.