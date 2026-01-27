Скидки
В минском «Динамо» отреагировали на конфликтную ситуацию в клубе вокруг форварда Спунера

Комментарии

Генеральный директор минского «Динамо» Артём Каркоцкий прокомментировал ситуацию, касающуюся подписания нападающего Райана Спунера. Главный тренер Дмитрий Квартальнов остался недоволен трансфером форварда, а генменеджер клуба Олег Антоненко посоветовал специалисту сосредоточиться на команде.

«Могу успокоить всех наших многочисленных болельщиков. Все на своих местах, все вопросы решены, состав сформирован, тренерский штаб понимает, какие задачи перед нами стоят и как использовать хоккеистов из всего нашего ростера. Всё под контролем! Спунер уже скоро присоединится к команде, а Дмитрий Вячеславович понимает, как его использовать. Идём дальше к намеченной цели!» — цитирует Каркоцкого пресс-служба клуба.

