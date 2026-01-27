Гатиятулин сообщил подробности разговора с Князевым и Биро после их обмена в «Спартак»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин сообщил о разговоре с Артемием Князевым и Брэндоном Биро после их обмена в «Спартак».

«Успели поговорить с Артемием и Брэндоном. Они пришли к нам, мы поговорили с ними и поблагодарили за работу. Они большие профессионалы, прекрасные люди. С ними не возникало проблем. Но это хоккей: личное мы не путаем с рабочим.

Где будет играть Нэйтан Тодд? Будем смотреть. Знаем, что его использовали как в центре, так и с краю. Где он будет эффективнее, туда и будем ставить.

Возможный переход Джоша Ливо? Нет смысла комментировать слухи. У нас не было информации, что к нам приедет Ливо», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.