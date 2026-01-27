Нападающий Кёртис Волк покинул «Автомобилист» по собственному желанию

Кёртис Волк покинул «Автомобилист» по собственному желанию, сообщает пресс-служба уральского клуба.

«Нападающий обратился в команду с просьбой о прекращении сотрудничества. «Автомобилист» решил пойти навстречу игроку, в результате 32-летний форвард покидает нашу команду. Соглашение с хоккеистом расторгнуто по взаимному согласию сторон без взаимных финансовых выплат.

Кёртис отыграл в Екатеринбурге три с половиной года и за это время успел полюбиться уральским болельщикам, в 2024 году завоевав вместе с нашей командой бронзовые медали чемпионата КХЛ и чемпионата России. В общей сложности Волк провёл 185 матчей за «Автомобилист». В этих встречах нападающий набрал 101 очко, забросив 36 шайб и отдав 65 результативных передач. В том числе в текущем сезоне в активе Кёртиса 30 матчей, шесть шайб, пять голевых передач.

Хоккеист изначально сообщил, что не хотел выступать ни за какую другую команду КХЛ и свою дальнейшую карьеру связывает с одной из европейских лиг.

Мы благодарим Кёртиса за игру в составе «Автомобилиста», множество ярких моментов и побед. Желаем долго и успешно продолжать свою спортивную карьеру и обходиться без травм!» — сказано в сообщении клуба.