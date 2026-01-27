«Амур» расторг контракт с нападающим Сергеем Дубакиным

По обоюдному соглашению сторон расторгнут контракт нападающего Сергея Дубакина с «Амуром». Об этом сообщает пресс-служба хабаровского клуба.

Дубакин перешёл в «Амур» в ноябре 2024 года в рамках обмена с «Сибирью». В нынешнем сезоне 25-летний хоккеист принял участие в 23 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил пять шайб и отдал две результативные передачи с показателем полезности «-7». Также в этом сезоне у Дубакина пять встреч за «Сокол» в ВХЛ, где форвард забросил две шайбы.

«Амур» после 49 матчей набрал 39 очков и располагается на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции.