«Если начну такое делать, то окажусь в больнице». Капитан «Сибири» Широков о лакросс-голах

Комментарии

Капитан «Сибири» Сергей Широков ответил на вопрос, что за свою карьеру он ещё ни разу не пробовал в хоккее.

— Есть ли в хоккее что-то, чего ты ещё не пробовал или не сделал?
— Смотрю на ребят, которые забивают лакроссы, но до сих пор не понимаю, как это вообще возможно сделать. Анализировал и пришёл к выводу, что если начну такое делать, то окажусь в больнице (смеётся). Огромный респект тем, кто на это решается, — приводит слова Широкова сайт КХЛ.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Широков сыграл 41 матч, в которых забросил шесть шайб и отдал восемь результативных передач с показателем полезности «-3».

