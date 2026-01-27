Скидки
Михаил Сергачёв ответил на вопрос, чем его поразил лидер «Тампы» Никита Кучеров

Михаил Сергачёв ответил на вопрос, чем его поразил лидер «Тампы» Никита Кучеров
Комментарии

Защитник клуба «Юта Мамонт» Михаил Сергачёв высоко оценил индивидуальную подготовку лидера «Тампа-Бэй Лайтнинг» и своего бывшего партнёра по «молниям» Никиты Кучерова.

«Момент, когда Никита поразил меня больше всего? Это происходит каждую игру. Но особенно я был в шоке тем летом, когда мы вместе тренировались. Кучеров каждый день работал так, будто это его последняя тренировка. Если что-то не получалось, например, бросок, он оставался после занятий и доводил его в этот конкретный день до идеала. Потом приезжал домой, шёл в гараж — и продолжал. Такое рвение поражало. А потом начинаешь привыкать, видя, что это для него норма. И на льду всё начинает восприниматься как обыденность. Неожиданные передачи? Для него это естественно. И кажется, что это ценят меньше, чем должны. Макдэвид — это скорость и обыгрыши, и все это отмечают. А Никиту иногда недооценивают. Хотя он делает то, чего другие не делают», — приводят слова Сергачёва «Известия».

Никита Кучеров с отрывом самый результативный игрок НХЛ с начала 2026 года
