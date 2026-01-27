«Сиэтл» — «Вашингтон»: онлайн-трансляция матча НХЛ-2025/2026 начнётся в 6:00 мск

В ночь на 28 января продолжится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. В Сиэтле (США) состоится встреча между «Сиэтл Кракен» и «Вашингтон Кэпиталз». Матч на стадионе «Клаймэт Пледж-Арена» начнётся в 6:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 28 января 2026, среда. 06:00 МСК Сиэтл Кракен Сиэтл Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет вторая игра между командами из двух запланированных в текущей регулярке. В первой игре сильнее был «Вашингтон» со счётом 4:1.

«Сиэтл» провёл 51 встречу, в которых набрал 55 очков и расположился на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции. «Вашингтон» с 57 очками после 53 матчей находится на 12-й строчке Восточной конференции.