«Я подумал: «Пожалуйста, не надо». Генменеджер «Флориды» — о драке Сергея Бобровского

Генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Билл Зито высказался о драке российского голкипера «пантер» Сергея Бобровского с американским вратарём «Сан-Хосе Шаркс» Алексом Недельковичем.

«Я ужасно боялся, что он ударит его в маске (улыбается). Я подумал: «Пожалуйста, не надо». Это типично для генерального менеджера. Но если вы знаете Боба, вы не скажете, что это не в его характере. Он делает всё возможное, чтобы помочь команде по-своему. Сергей сделал это не для себя, а для команды», — приводит слова Зито RG.

Данная стычка стала первой дракой вратарей в Национальной хоккейной лиге за последние шесть лет. До Бобровского и Недельковича последний раз голкиперы дрались в 2020 году.