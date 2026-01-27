«Металлург» второй раз в истории КХЛ забросил 200+ шайб в регулярке

В эти минуты в Магнитогорске проходит встреча регулярного чемпионата КХЛ между «Металлургом» и «Трактором». После первого периода счёт равный — 1:1. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию матча.

На 16-й минуте первого периода Макар Хабаров открыл счёт во встрече.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, «Металлург» второй раз в истории КХЛ забросил 200 и более шайб в регулярке. До игры с «Трактором» на счету магнитогорского клуба было 199 шайб. Отмечается, что клубный рекорд (212) был установлен в сезоне-2023/2024.

Клубы-лидеры по сезонам с 200+ шайбами в регулярках:

8 – СКА;

4 – «Салават Юлаев»;

3 – ЦСКА;

2 – «Динамо» Мск, «Спартак», «Северсталь», «Торпедо», «Металлург».