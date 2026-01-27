Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Металлург» второй раз в истории КХЛ забросил 200+ шайб в регулярке

«Металлург» второй раз в истории КХЛ забросил 200+ шайб в регулярке
Комментарии

В эти минуты в Магнитогорске проходит встреча регулярного чемпионата КХЛ между «Металлургом» и «Трактором». После первого периода счёт равный — 1:1. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 января 2026, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
2-й период
1 : 2
Трактор
Челябинск
1:0 Хабаров (Вовченко, Толчинский) – 15:56 (5x5)     1:1 Рыков (Григоренко, Прибыльский) – 19:33 (5x5)     1:2 Дронов (Ливо, Дэй) – 24:30 (5x5)    

На 16-й минуте первого периода Макар Хабаров открыл счёт во встрече.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, «Металлург» второй раз в истории КХЛ забросил 200 и более шайб в регулярке. До игры с «Трактором» на счету магнитогорского клуба было 199 шайб. Отмечается, что клубный рекорд (212) был установлен в сезоне-2023/2024.

Клубы-лидеры по сезонам с 200+ шайбами в регулярках:
8 – СКА;
4 – «Салават Юлаев»;
3 – ЦСКА;
2 – «Динамо» Мск, «Спартак», «Северсталь», «Торпедо», «Металлург».

Материалы по теме
«Металлург» стал первым участником розыгрыша Кубка Гагарина сезона‑2025/2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android