Крикунов: возможно, СКА просто готовится к плей-офф, но, скорее всего, у них просто спад

Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов высказался о проблемах в игре СКА. Армейцы занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ с 53 очками в 47 матчах.

«Не знаю, с чем связаны проблемы СКА. Состав у них хороший. Возможно, они просто готовятся к плей-офф, но, скорее всего, у них просто спад. Обычно он длится не более шести матчей, поэтому через пару игр всё восстановится. Не буду говорить, что это кризис. Ларионов — опытный тренер, который работает не первый год. Вряд ли СКА совсем не готовится к матчам.

Если говорить конкретно про Ларионова, все ждали, что команда понесётся вперёд и будет высоко. Тренер всегда отвечает за результат, даже если не в нём дело. Однако какие-то выводы нужно будет делать только по итогам сезона, так как до плей-офф осталось не так много матчей», — цитирует Крикунова Metaratings.

Напомним, 24 января СКА проиграл «Торпедо» с разгромным счётом 0:6.