Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Крикунов: возможно, СКА просто готовится к плей-офф, но, скорее всего, у них просто спад

Крикунов: возможно, СКА просто готовится к плей-офф, но, скорее всего, у них просто спад
Комментарии

Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов высказался о проблемах в игре СКА. Армейцы занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ с 53 очками в 47 матчах.

«Не знаю, с чем связаны проблемы СКА. Состав у них хороший. Возможно, они просто готовятся к плей-офф, но, скорее всего, у них просто спад. Обычно он длится не более шести матчей, поэтому через пару игр всё восстановится. Не буду говорить, что это кризис. Ларионов — опытный тренер, который работает не первый год. Вряд ли СКА совсем не готовится к матчам.

Если говорить конкретно про Ларионова, все ждали, что команда понесётся вперёд и будет высоко. Тренер всегда отвечает за результат, даже если не в нём дело. Однако какие-то выводы нужно будет делать только по итогам сезона, так как до плей-офф осталось не так много матчей», — цитирует Крикунова Metaratings.

Напомним, 24 января СКА проиграл «Торпедо» с разгромным счётом 0:6.

Материалы по теме
Официально
Призёр Олимпийских игр Борис Миронов пополнил тренерский штаб СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android