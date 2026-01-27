Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Эдмонтон» установил уникальный рекорд НХЛ с участием защитников

«Эдмонтон» установил уникальный рекорд НХЛ с участием защитников
Комментарии

«Эдмонтон Ойлерз» в последних двух матчах одержал две победы, в которых хет-трики оформили защитники канадского клуба. Во встрече с «Вашингтон Кэпиталз» (6:5 ОТ) три шайбы на свой счёт записал игрок обороны Эван Бушар. В игре с «Анахайм Дакс» (7:4) хет-трик оформил Маттиас Экхольм.

Как сообщает Sportsnet на своей странице в социальной сети Х, «Эдмонтон» стал первой командой в Национальной хоккейной лиге, где в двух встречах подряд хет-трики оформили защитники.

«Нефтяники» с 62 очками после 54 встреч занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «Эдмонтон» на своём льду примет «Сан-Хосе Шаркс» 30 января.

Материалы по теме
Видео
Хет-трик Экхольма и гол+пас Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Анахайм»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android