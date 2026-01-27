Олимпийский чемпион Светлов назвал два самых громких обмена в дедлайн КХЛ

Олимпийский чемпион, чемпион мира, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов высказался о самых значимых обменах во время дедлайна КХЛ, который состоялся 25 января.

— Для меня два самых громких обмена – с участием нападающих. Это Костин в ЦСКА и Пилипенко в «Авангарде».

— Почему?

— Костин очень понравился в чемпионском сезоне «Авангарда», хотя тогда он тяжело входил в форму и разогнался только к весне. Мне показалось, что и сейчас в Омске он трудно вкатывался, да и как после долгого перерыва вкатиться, если получаешь эпизодическое время в нижних звеньях. В чемпионском «Авангарде» этот силовой форвард, помнится, проявил себя как кубковый боец. В плей-офф, когда пойдёт более жёсткая борьба и более закрытый, атлетичный хоккей, такие игроки необходимы. Думаю, по стилю он подходит ЦСКА – и в команде ему найдут место. Это однозначно усиление именно к плей-офф.

— Пилипенко?

— Необычный форвард с хорошим голевым чутьём, которого непросто вписать в командную тактику. Из «Северстали» он, один из лучших снайперов последних лет, в этом сезоне как-то исчез. И теперь появился в моторном «Авангарде», который по стилю, в общем-то, не совсем подходит для Пилипенко. Тем интереснее посмотреть, как североамериканские тренеры смогут использовать новичка в интенсивном хоккее по прямым линиям. Во всяком случае, по стилю Череповец и Омск – скорее противоположности, — цитирует Светлова Russia-Hockey.