«Клубу нужен результат, а не семейственность». Плющёв — о ситуации в минском «Динамо»

«Клубу нужен результат, а не семейственность». Плющёв — о ситуации в минском «Динамо»
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющёв прокомментировал конфликтную ситуацию в минском «Динамо». Главный тренер Дмитрий Квартальнов остался недоволен трансфером форварда Райана Спунера, а генменеджер клуба Олег Антоненко посоветовал специалисту сосредоточиться на команде.

«Команду, насколько я понимаю, формировали менеджеры. Когда Квартальнов вмешивался в формирование состава, команда выступала не самым здоровым образом. Сейчас «Динамо» идёт наверху, клубу нужен результат в этом сезоне, и команда способна его добиться. То, что не дали подписать родственника, выглядит логично.

Возможно, руководство клуба посмотрело на опыт других команд, в том числе петербургского СКА, где возникали проблемы, связанные с элементами семейственности. Если ты идёшь за большим результатом, приходится жертвовать личным. Клубу нужен результат, а не семейственность. Если задачи другие — это уже отдельный разговор», — приводит слова Плющёва «Советский спорт».

