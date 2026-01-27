«Металлург» одержал волевую победу над «Трактором» в уральском дерби

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Металлургом» и челябинским «Трактором». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В составе «Металлурга» голы забили Макар Хабаров, Дерек Барак, Никита Михайлис. У «Трактора» шайбы на свой счёт записали Александр Рыков и Григорий Дронов.

«Металлург» четвёртый раз в сезоне одолел челябинский клуб.

В следующей встрече Континентальной хоккейной «Металлург» сыграет дома с минским «Динамо» 31 января. «Трактор» 29 января сразится в Омске с местным «Авангардом».