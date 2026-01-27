Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Металлург» – «Трактор», результат матча 27 января 2026 года, счёт 3:2, КХЛ 2025/2026

«Металлург» одержал волевую победу над «Трактором» в уральском дерби
Комментарии

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Металлургом» и челябинским «Трактором». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 января 2026, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 2
Трактор
Челябинск
1:0 Хабаров (Вовченко, Толчинский) – 15:56 (5x5)     1:1 Рыков (Григоренко, Прибыльский) – 19:33 (5x5)     1:2 Дронов (Ливо, Дэй) – 24:30 (5x5)     2:2 Барак (Ткачёв) – 35:23 (5x4)     3:2 Михайлис (Исхаков, Петунин) – 49:31 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В составе «Металлурга» голы забили Макар Хабаров, Дерек Барак, Никита Михайлис. У «Трактора» шайбы на свой счёт записали Александр Рыков и Григорий Дронов.

«Металлург» четвёртый раз в сезоне одолел челябинский клуб.

В следующей встрече Континентальной хоккейной «Металлург» сыграет дома с минским «Динамо» 31 января. «Трактор» 29 января сразится в Омске с местным «Авангардом».

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android