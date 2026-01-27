«Металлург» одержал волевую победу над «Трактором» в уральском дерби
В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Металлургом» и челябинским «Трактором». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 января 2026, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 2
Трактор
Челябинск
1:0 Хабаров (Вовченко, Толчинский) – 15:56 (5x5) 1:1 Рыков (Григоренко, Прибыльский) – 19:33 (5x5) 1:2 Дронов (Ливо, Дэй) – 24:30 (5x5) 2:2 Барак (Ткачёв) – 35:23 (5x4) 3:2 Михайлис (Исхаков, Петунин) – 49:31 (5x5)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В составе «Металлурга» голы забили Макар Хабаров, Дерек Барак, Никита Михайлис. У «Трактора» шайбы на свой счёт записали Александр Рыков и Григорий Дронов.
«Металлург» четвёртый раз в сезоне одолел челябинский клуб.
В следующей встрече Континентальной хоккейной «Металлург» сыграет дома с минским «Динамо» 31 января. «Трактор» 29 января сразится в Омске с местным «Авангардом».
