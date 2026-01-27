Кожевников: СКА не всю историю был наверху, Ротенберг вывел команду на новый уровень

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался об игре СКА, отметив работу бывшего главного тренера армейского клуба Романа Ротенберга.
«В СКА пришёл новый тренер и стал менять игру команды. Идёт перестройка. Хоккеисты приспосабливаются к его требованиям. СКА не всю историю был наверху. Ротенберг вывел команду на новый уровень.
Роман Борисович — молодец. По именам состав у СКА неплохой. Но пока им чего-то не хватает для достижения результата. Удивительно видеть СКА на восьмом месте. Ларионов — авторитетный человек, однако пока у него не получается показать результат», — приводит слова Кожевникова Metaratings.