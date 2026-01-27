Скидки
Камалов — о самом неприятном моменте в КХЛ: когда родной клуб сказал спасибо за работу
Комментарии

Защитник «Северстали» Никита Камалов рассказал о самом неприятном моменте за 500 матчей в КХЛ.

— Матч с ЦСКА стал для вас 500‑м в КХЛ. Что для вас это значит?
— Обычный матч, но всегда приятно, тем более такая цифра. Если вспомнить, через что я прошёл, спасибо семье, близким, что всегда были со мной рядом. Спасибо всем тренерам, парням, кто был со мной и помогал.

— Самый неприятный ваш момент за эти 500 матчей и самый приятный?
— Лучшее, надеюсь, ещё впереди. А самый неприятный, наверное, когда родной клуб (новокузнецкий «Металлург». — Прим. «Чемпионата») мне сказал спасибо за работу.

— То есть на них особый настрой?
— А они теперь в ВХЛ играют.

— Получается, справедливость восторжествовала?
— Возможно, — приводит слова Камалова «Матч ТВ».

