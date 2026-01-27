Скидки
«Нужно в другом русле смотреть». Рыбин — об увольнении Филатова и Семёнова из СКА

Комментарии

Тренер ХК «Сочи» по развитию Максим Рыбин высказался о перестановках в тренерском штабе СКА. Ранее его покинули Владимир Филатов и Максим Семёнов.

«В моём понимании перекинуть нагрузку на Филатова и Семёнова такая себе история, если учитывать, что у тебя игроки уровня сборной России, качественные иностранцы и у тебя что-то не получается. Наверное, нужно в другом русле смотреть. Филатов и Семёнов – проводники главного тренера. Им дают задание, определённые установки, и ребята выполняют. С них спрашивать в моём понимании не очень правильно. Выставлять именно их виноватыми», — приводит слова Рыбина Liveresult.

Новости. Хоккей
