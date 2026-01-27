Скидки
Главный тренер «Трактора» Корешков высказался о поражении во встрече с «Металлургом»

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков прокомментировал поражение от «Металлурга» (2:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 января 2026, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 2
Трактор
Челябинск
1:0 Хабаров (Вовченко, Толчинский) – 15:56 (5x5)     1:1 Рыков (Григоренко, Прибыльский) – 19:33 (5x5)     1:2 Дронов (Ливо, Дэй) – 24:30 (5x5)     2:2 Барак (Ткачёв) – 35:23 (5x4)     3:2 Михайлис (Исхаков, Петунин) – 49:31 (5x5)    

— Наша команда очень хорошо провела матч. Для победы не хватило одной заброшенной шайбы. При счёте 2:2 игра шла до гола. Соперник, к сожалению, забил, а мы не смогли.

— С чем связываете некую просадку во втором периоде? В первом всё более-менее шло под контролем, но 5:17 по броскам — «Металлург» мог уже тогда выходить вперёд. Как-то совсем отдали инициативу.
— Я бы не сказал, что совсем отдали. Счёт оставался за нами. Возможно, в какой-то момент мы потеряли контроль шайбы.

— Все прекрасно понимали, что «Трактору» нужен ещё один вратарь. Насколько быстро вы планируете бросать в бой Николаева?
— Он только вчера прилетел. Пройдёт время, восстановимся — и примем решение по дальнейшим матчам.

— Когда прибудут два других новичка — Кисаков и Чайковски? Ваше мнение по ним?
— В поездке их точно не будет. Надеемся, что уже на домашнем матче 4 февраля с Казанью увидим их. По крайней мере, ожидаем.

— Если смотреть на турнирную таблицу, прекрасно понимаешь, что первую тройку вам догнать практически нереально. Но есть шанс побороться за четвёртое место — и преимущество своего поля в первом раунде. Такая задача стоит перед вами?
— Задача — побеждать в каждом матче. А также наладить игру, сделать её намного лучше, чтобы к плей-офф подойти в убойном составе.

— Когда ожидать в составе Василия Глотова?
— Срок его восстановления ещё неизвестен. В конце месяца он попытается выйти на лёд, а там — посмотрим, — цитирует Корешкова сайт «Трактора».

