Хоккей

«Колорадо» продлил контракт с 27-летним американским защитником на общую сумму $ 19 млн

«Колорадо» продлил контракт с 27-летним американским защитником на общую сумму $ 19 млн


«Колорадо Эвеланш» продлил контракт с 27-летним американским защитником Сэмом Малински на четыре года. Кэпхит соглашения составил $ 4,75 млн. Об этом сообщает пресс-служба «лавин».

В текущем сезоне игрок обороны провёл 50 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал 21 результативную передачу. Среди защитников «Колорадо» Малински занимает второе место по результативным передачам и третье – по очкам.

Всего в рамках Национальной хоккейной лиге защитник сыграл 149 встреч, где набрал 49 (11+38) очков.

«Сэм — трудолюбивый защитник с отличным катанием и умением работать с шайбой. Его преданность оборонительной игре сделала его надёжным защитником для нас. Мы рады, что он останется с нами на контракте на следующие четыре сезона», — заявил генеральный менеджер «Колорадо» Крис Макфарланд.

