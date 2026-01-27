Разин: такая победа «Металлургу» была очень нужна, потому что многое не получалось

Главный тренер ХК «Металлург» Андрей Разин высказался о победе над «Трактором» (3:2).

– Недавно я говорил, что такое поражение пойдёт нам на пользу. А сегодня могу сказать, что такая победа была нам очень нужна, потому что многое не получалось. По физике немного подсели: не забили буллит, большинство в последних играх тоже, скажем так, подпропало. Но, несмотря на всё это, сыграли самоотверженно и дисциплинированно. Это хочется видеть и дальше, особенно в плей-офф. Поэтому – нас с победой.

– То, что сейчас есть просадка по физике – это до сих пор аукается перелётами на Дальний Восток или это абсолютно нормальный, прогнозируемый спад?

– Я думаю, что это просто наложение факторов. В любом случае у команды рано или поздно наступает отрезок, когда сказывается физическая усталость, плюс психологическая. К этому добавляется наложение в виде поездки на Дальний Восток, поэтому сейчас нам хотелось бы, чтобы перерыв наступил как можно быстрее.

– Эмоционально то, что у ребят, у которых были шикарные снайперские и бомбардирские отрезки, сейчас наступила небольшая просадка, в частности у Толчинского. Это уже, наверное, не будет так «съедать» его изнутри, как могло бы в начале сезона?

– Я не вижу просадки. Просто был отрезок, когда, грубо говоря, он шайбу выбросит – её подберут, забьют гол, и ему очко «прилипло». Очко прилипло, да… (смеётся). Бывает, что моментов уйма, играет хорошо, и сегодня – пожалуйста, у Толчинского моменты были. У того же Ромки Канцерова тоже: во втором периоде была пара моментов, забивай – не хочу. Такое случается. Но для меня самый главный результат – это то, что ребята стараются играть в обороне. Даже если не получается в атаке, они всё равно отрабатывают по полной в защите, — цитирует Разина сайт «Металлурга».