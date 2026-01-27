Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Разин: такая победа «Металлургу» была очень нужна, потому что многое не получалось

Разин: такая победа «Металлургу» была очень нужна, потому что многое не получалось
Комментарии

Главный тренер ХК «Металлург» Андрей Разин высказался о победе над «Трактором» (3:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 января 2026, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 2
Трактор
Челябинск
1:0 Хабаров (Вовченко, Толчинский) – 15:56 (5x5)     1:1 Рыков (Григоренко, Прибыльский) – 19:33 (5x5)     1:2 Дронов (Ливо, Дэй) – 24:30 (5x5)     2:2 Барак (Ткачёв) – 35:23 (5x4)     3:2 Михайлис (Исхаков, Петунин) – 49:31 (5x5)    

– Недавно я говорил, что такое поражение пойдёт нам на пользу. А сегодня могу сказать, что такая победа была нам очень нужна, потому что многое не получалось. По физике немного подсели: не забили буллит, большинство в последних играх тоже, скажем так, подпропало. Но, несмотря на всё это, сыграли самоотверженно и дисциплинированно. Это хочется видеть и дальше, особенно в плей-офф. Поэтому – нас с победой.

– То, что сейчас есть просадка по физике – это до сих пор аукается перелётами на Дальний Восток или это абсолютно нормальный, прогнозируемый спад?
– Я думаю, что это просто наложение факторов. В любом случае у команды рано или поздно наступает отрезок, когда сказывается физическая усталость, плюс психологическая. К этому добавляется наложение в виде поездки на Дальний Восток, поэтому сейчас нам хотелось бы, чтобы перерыв наступил как можно быстрее.

– Эмоционально то, что у ребят, у которых были шикарные снайперские и бомбардирские отрезки, сейчас наступила небольшая просадка, в частности у Толчинского. Это уже, наверное, не будет так «съедать» его изнутри, как могло бы в начале сезона?
– Я не вижу просадки. Просто был отрезок, когда, грубо говоря, он шайбу выбросит – её подберут, забьют гол, и ему очко «прилипло». Очко прилипло, да… (смеётся). Бывает, что моментов уйма, играет хорошо, и сегодня – пожалуйста, у Толчинского моменты были. У того же Ромки Канцерова тоже: во втором периоде была пара моментов, забивай – не хочу. Такое случается. Но для меня самый главный результат – это то, что ребята стараются играть в обороне. Даже если не получается в атаке, они всё равно отрабатывают по полной в защите, — цитирует Разина сайт «Металлурга».

Материалы по теме
Видео
«Металлург» одержал волевую победу над «Трактором» в уральском дерби
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android