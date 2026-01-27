Вовченко: «Металлург» играет в хоккей, который не все команды могут выдержать все 60 минут

Нападающий «Металлурга» Даниил Вовченко прокомментировал домашнюю победу над «Трактором» (3:2).

— Выиграли, это очень хорошо. Праздник! Если говорить по игре: выполняли тренерскую установку, забили на один гол больше. Всех с победой!

— «Металлург» выиграл уже в четвёртый раз у «Трактора» в текущем чемпионате. Эта победа — самая сложная?

— Я вам скажу, любая победа даётся непросто. Не могу сказать, что она была самой тяжёлой или самой лёгкой. Каждая победа очень много сил и труда у нас отнимает. Я думаю, не бывает лёгких побед.

— Последний раз «Металлург» играл с «Трактором» почти месяц назад. Как изменилась с тех пор игра соперника? Возможно, он стал действовать лучше, более агрессивно?

— Они и тогда неплохо играли, просто мы больше забивали. Сейчас нас тоже разбирают, смотрят и не дают нам больше забивать. Мы лезем на ворота и хотим забивать свои трудовые голы.

— В матче с «Трактором» магнитогорцы сначала вели в счёте, потому уступали. После того как стали проигрывать 1:2, сильно ли что-то пришлось менять по игре?

— Так сложилось, что они забили. У нас было много моментов, но мы их не реализовали. Никакой паники не было, играли в свой хоккей и добились победы.

— Зато в третьих периодах в последнее время команде удаётся делать результат: она побеждает в третьих отрезках и, соответственно, в матчах. Сегодня тоже такой сложный гол забили. Что получается в третьих периодах?

— Мы, может, играем в такой хоккей, который не все команды могут выдержать все 60 минут, и где-то в третьем отрезке они подустают, а мы забрасываем шайбы и добиваемся победы, — цитирует Вовченко пресс-служба «Металлурга».