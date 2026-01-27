Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Голкипер «Ванкувера» Тэтчер Демко перенесёт операцию и больше не сыграет в сезоне

Голкипер «Ванкувера» Тэтчер Демко перенесёт операцию и больше не сыграет в сезоне
Комментарии

Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Патрик Альвин объявил, что вратарь канадского клуба Тэтчер Демко перенесёт операцию на бедре и больше не сыграет в сезоне. Об этом сообщает пресс-служба «косаток».

«После консультаций с нашими командными врачами и сторонними специалистами Тэтчер Демко выбыл из строя до конца года. На следующей неделе Тэтчеру предстоит операция по поводу травмы, не связанной с той, из-за которой он пропустил прошлый сезон. После реабилитации он будет готов к началу тренировочного лагеря в сентябре», — заявил Альвин.

30-летний голкипер в этом сезоне провёл за «Ванкувер» 20 игр, в которых одержал восемь побед с 89,7% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,9.

Материалы по теме
Официально
«Ванкувер» обменял Кифера Шервуда в «Сан-Хосе» на Коула Клейтона и два драфт-пика
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android