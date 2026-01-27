СКА потерпел пятое поражение подряд, уступив дома «Локомотиву»

В Санкт-Птербурге на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным СКА и ярославским «Локомотивом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 28-й секунде первого периода Максим Шалунов открыл счёт во встрече. На 14-й минуте второго периода Александр Радулов удвоил преимущество ярославского клуба. На последней минуте встречи Максим Шалунов и Никита Недопёкин установили окончательный счёт в игре.

СКА потерпел пятое поражение подряд. Последний раз армейский клуб побеждал 14 января в игре с «Шанхайскими Драконами» (5:2).

В следующей встрече Континентальной хоккейной СКА сыграет в гостях со «Спартаком» 30 января. «Локомотив» в этот же день примет на своём льду «Ладу».