Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

СКА — «Локомотив», результат матча 27 января 2026 года, счёт 1:3, КХЛ 2025/2026

СКА потерпел пятое поражение подряд, уступив дома «Локомотиву»
Комментарии

В Санкт-Птербурге на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным СКА и ярославским «Локомотивом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 января 2026, вторник. 19:44 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Шалунов (А. Радулов, Сергеев) – 00:28 (5x5)     0:2 А. Радулов (Шалунов, Кирьянов) – 33:22 (5x5)     0:3 Шалунов (А. Радулов) – 59:20 (en)     1:3 Гримальди (Недопёкин, Менелл) – 59:40 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 28-й секунде первого периода Максим Шалунов открыл счёт во встрече. На 14-й минуте второго периода Александр Радулов удвоил преимущество ярославского клуба. На последней минуте встречи Максим Шалунов и Никита Недопёкин установили окончательный счёт в игре.

СКА потерпел пятое поражение подряд. Последний раз армейский клуб побеждал 14 января в игре с «Шанхайскими Драконами» (5:2).

В следующей встрече Континентальной хоккейной СКА сыграет в гостях со «Спартаком» 30 января. «Локомотив» в этот же день примет на своём льду «Ладу».

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android