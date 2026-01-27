Радулов повторил рекорды Дацюка и Зубова по результативности игроков старше 39 лет в КХЛ

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов в победной встрече со СКА забросил шайбу и отдал две результативные передачи. Всего на счету 39-летнего форварда в текущем сезоне стало 42 (20+22) очка в 50 матчах регулярки.

Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, Радулов набрал 42 очка и повторил рекорды Павла Дацюка и Сергея Зубова по результативности для игроков старше 39 лет за один регулярный чемпионат.

Напомним, в прошлом сезоне Радулов с «Локомотивом» стал обладателем Кубка Гагарина.

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным СКА и ярославским «Локомотивом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.