Главная Хоккей Новости

Форвард «Питтсбурга» Раст дисквалифицирован на три матча за удар в голову

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Брайан Раст дисквалифицирован на три матча за удар в голову форварда «Ванкувер Кэнакс» Брока Бёзера. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Инцидент произошёл в третьем периоде матча с «Ванкувер Кэнакс», в котором «Питтсбург» одержал победу со счётом 3:2. В эпизоде Раст получил малый штраф. Бёзер впоследствии был внесён «Кэнакс» в список травмированных.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 января 2026, понедельник. 02:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Малкин (Новак, Чинахов) – 25:24     0:2 Киндел (Ши, Манта) – 28:41     0:3 Киндел (Бразо, Кулак) – 37:22     1:3 Дебраск (Петтерссон, Кейн) – 46:29     2:3 Блюгерс (Эгрен, Гронек) – 54:00    

Напомним, в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги у Раста 39 (18+21) очков в 47 встречах регулярки.

