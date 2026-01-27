Вайсфельд: в СССР всё решал ЦСКА, сейчас за Кубок Гагарина борются пять-шесть команд

Известный функционер и эксперт, в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд сравнил уровень конкуренции в современном российском хоккее с чемпионатом СССР.

«Здесь нужно смотреть с другого ракурса, чтобы не возникало ощущения, что всё заранее решено. Для этого и существуют такие механизмы, как потолок зарплат и ограничения по заявке. Даже в НХЛ подобные ситуации случаются — причин много: ошибки менеджмента при комплектовании состава, разный уровень финансирования клубов.

Если сравнивать с чемпионатом СССР, там картина была куда более однозначной. ЦСКА — 33-кратный чемпион Союза, практически всегда первое место, дальше — «Спартак», «Динамо», а остальные боролись между собой. Сейчас такой модели нет: в КХЛ на Кубок Гагарина реально претендуют пять-шесть команд.

Кроме того, в СССР была своя специфика: ЦСКА забирал игроков в армию — и на этом всё заканчивалось. Альтернатив не существовало. Все стремились жить в Москве, даже за элементарными продуктами ездили туда. Сегодня этого уже нет — для игроков город не так принципиален, в крупных регионах условия жизни не хуже, чем в Москве, а где-то даже лучше», — цитирует Вайсфельда «Советский спорт».