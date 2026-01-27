Скидки
«Странная точка зрения». Паник — о том, стал ли «Локомотив» слабее

«Странная точка зрения». Паник — о том, стал ли «Локомотив» слабее
Нападающий «Локомотива» Рихард Паник ответил на вопрос, стал ли ярославский клуб слабее по сравнению с прошлым сезоном.

– По нынешнему сезону складывается ощущение, что «Локомотив» стал слабее себя прошлогоднего. Согласны ли с этим?
– Странная точка зрения. Я не понимаю, как это можно сравнивать. Возможно, в прошлом году мы чуть больше доминировали. Наша команда сейчас борется за первое место в Западной конференции, поэтому всё хорошо.

– В чём лично для вас заключается разница между Игорем Никитиным и Бобом Хартли?
– У них разный стиль игры. При Игоре Никитине мы действовали в более оборонительной манере, а сейчас мы больше играем от нападения и задействуем форчекинг. Пожалуй, в этом и заключается самая большая разница, — заявил Паник.

