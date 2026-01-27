Скидки
Хоккей Новости

Игорь Ларионов ответил на вопрос, опасается ли он отставки из СКА

Главный тренер СКА Игорь Ларионов ответил на вопрос, опасается ли он отставки из армейского клуба, и отреагировал на слухи о возможном приходе в команду Леонида Тамбиева.

«Опасаюсь ли я отставки? Это решение от меня не зависит. Ты стараешься честно делать свою работу, а что будет дальше, никто не знает.

Приход в СКА Тамбиева? Не всегда надо верить тому, что пишут. Давайте не будем на этом спекулировать», — приводит слова Ларионова «Спорт день за днём».

СКА в игре с «Локомотивом» (1:3) потерпел пятое поражение подряд. Последний раз армейский клуб побеждал 14 января в игре с «Шанхайскими Драконами» (5:2).

