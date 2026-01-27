Скидки
Результаты матчей КХЛ на 27 января 2026 года

Сегодня, 27 января, состоялись два матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 27 января 2026 года:

«Металлург» – «Трактор» — 3:2;
СКА – «Локомотив» — 1:3.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 69 очками после 51 матча возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 80 очков после 49 игр. Действующим обладателем Кубка Гагарина является «Локомотив». Завтра, 28 января, в КХЛ состоятся пять матчей.

