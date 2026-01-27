Результаты матчей ВХЛ на 27 января 2026 года

Сегодня, 27 января, состоялись четыре матча OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 27 января 2026 года:

«Звезда» – «Омские Крылья» — 4:1;

«Металлург» – «Горняк-УГМК» — 3:2 ОТ;

«Динамо-Алтай» – «Челмет» — 2:3 ОТ;

«Буран» – «Торпедо-Горький» — 3:1.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 80 очков в 47 матчах. Второе место занимает «Югра» с 74 очками после 46 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (65 очков в 43 играчах). В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному – в гостях.