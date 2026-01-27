Результаты матчей МХЛ на 27 января 2026 года

Сегодня, 27 января, состоялись восемь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 27 января 2026 года:

«Амурские Тигры» – «Сибирские Снайперы» — 5:3;

МХК «Спартак» – «Динамо-Шинник» — 4:2;

«Чайка» – «Спутник» — 4:3;

«Ирбис» – «Реактор» — 1:0;

«Красная Машина-Юниор» – «Тайфун» — 1:3;

«Академия СКА» – «Локо» — 0:6;

МХК «Динамо-Карелия» – «Алмаз» — 2:6;

«АКМ-Юниор» – «Крылья Советов» — 5:1.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 75 очками после 42 игры. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 67 очков после 43 матчей.