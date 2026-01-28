Скидки
«Он нам как отец». Соловьёв рассказал о знакомстве с Малкиным после перехода в «Питтсбург»

Белорусский защитник Илья Соловьёв поделился мыслями по поводу знакомства с одним из ветеранов «Питтсбург Пингвинз» россиянином Евгением Малкиным.

«Всё идеально. Он нам как отец (смеётся). Старается нас всему научить», — приводит слова Соловьёва журналист «Пингвинз» Мишель Кречиоло в соцсети X.

Отмечается, что в прошедшую субботу, 24 января, Малкин пригласил русскоязычных игроков «Пингвинз» на ужин в Ванкувере.

20 января было официально объявлено, что «Питтсбург» выменял 25-летнего защитника сборной Беларуси Илью Соловьёва у «Колорадо Эвеланш», отдав за него финского нападающего Валттери Пуустинена и выбор в седьмом раунде драфта НХЛ 2026 года. В составе «Колорадо» Соловьёв сыграл 16 матчей и набрал три очка, забросив одну шайбу и оформив две результативные передачи. За «пингвинов» белорус пока не дебютировал.

