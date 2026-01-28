Скидки
Тренер СКА Ларионов: то ли не слышат, то ли не могут… Хотелось выйти и самому забить

Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов отреагировал на голевую засуху санкт-петербургской команды в Континентальной хоккейной лиге, которая насчитывала около 176 минут. Напомним, в минувшем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА уступил «Локомотиву» со счётом 1:3, забросив свою единственную шайбу на 60-й минуте встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 января 2026, вторник. 19:44 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Шалунов (А. Радулов, Сергеев) – 00:28 (5x5)     0:2 А. Радулов (Шалунов, Кирьянов) – 33:22 (5x5)     0:3 Шалунов (А. Радулов) – 59:20 (en)     1:3 Гримальди (Недопёкин, Менелл) – 59:40 (5x5)    

«После второго периода я сказал команде, что у нас 100 минут без заброшенных шайб. Чтобы забрасывать, нужно хотеть быть на пятаке. Оттуда идёт угроза воротам, там нужно пробиваться, проявлять рабочую этику. Хоккей вдали от ворот смотрится красиво, эстетично, но шайбы так не забрасываются. Мы понимали, что соперники играют вязко в обороне. Просили много бросков, добиваний. Стремимся немножко упростить игру, чтобы шайба доходила до ворот. То ли не слышат, то ли не могут. Мне трудно понять. Когда за 119 минут ни одной шайбы — это много для такой обеспеченной и классной команды. В какой-то момент хотелось выйти и самому забить или отдать. Мы хотим, чтобы шайба двигалась быстрее. Игроки должны двигаться вместе с ней. Иначе никакое мастерство не сыграет – оборону иначе не преодолеть.командой. Я могу взять на себя ответственность, что команда проигрывает, что я плохой тренер. Но свою работу нужно делать честно. Если нечестно, это видно невооружённым взглядом», — приводит слова Ларионова официальный сайт КХЛ.

Отметим, до гола в концовке встречи с железнодорожниками СКА забрасывал последнюю шайбу на четвёртой минуте матча со «Спартаком» (1:2). С тех пор подопечные Ларионова провели ещё одну встречу, где всухую разгромно проиграли «Торпедо» со счётом 0:6.

