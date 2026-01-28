Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Не хочется показывать пальцем». Ларионов — о пяти поражениях СКА подряд

«Не хочется показывать пальцем». Ларионов — о пяти поражениях СКА подряд
Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о серии поражений санкт-петербургской команды из пяти матчей в Континентальной хоккейной лиге. Напомним, в минувшем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА уступил «Локомотиву» со счётом 1:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 января 2026, вторник. 19:44 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Шалунов (А. Радулов, Сергеев) – 00:28 (5x5)     0:2 А. Радулов (Шалунов, Кирьянов) – 33:22 (5x5)     0:3 Шалунов (А. Радулов) – 59:20 (en)     1:3 Гримальди (Недопёкин, Менелл) – 59:40 (5x5)    

«Не хочется показывать пальцем, но необходимого усилия, страсти сегодня не хватило. Эта команда должна подняться с психологического дна. Либо мы будем использовать молодых игроков», — приводит слова Ларионова официальный сайт КХЛ.

Отметим, до встречи с железнодорожниками подопечные Ларинова проиграли «Торпедо» (0:6), «Спартаку» (1:2), минскому «Динамо» (3:4) и «Сочи» (1:2). Кроме того, СКА повторил худшую серию сезона-2025/2026 по количеству поражений в КХЛ. Ранее армейцы не знали побед в пяти матчах в период с 29 сентября по 8 октября 2025 года.

Материалы по теме
Тренер СКА Ларионов: то ли не слышат, то ли не могут… Хотелось выйти и самому забить
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android