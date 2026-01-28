«Не хочется показывать пальцем». Ларионов — о пяти поражениях СКА подряд

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о серии поражений санкт-петербургской команды из пяти матчей в Континентальной хоккейной лиге. Напомним, в минувшем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА уступил «Локомотиву» со счётом 1:3.

«Не хочется показывать пальцем, но необходимого усилия, страсти сегодня не хватило. Эта команда должна подняться с психологического дна. Либо мы будем использовать молодых игроков», — приводит слова Ларионова официальный сайт КХЛ.

Отметим, до встречи с железнодорожниками подопечные Ларинова проиграли «Торпедо» (0:6), «Спартаку» (1:2), минскому «Динамо» (3:4) и «Сочи» (1:2). Кроме того, СКА повторил худшую серию сезона-2025/2026 по количеству поражений в КХЛ. Ранее армейцы не знали побед в пяти матчах в период с 29 сентября по 8 октября 2025 года.