«Я плохой тренер». Игорь Ларионов назвал ответственного за результаты СКА в текущем сезоне

Главный тренер СКА Игорь Ларионов назвал себя ответственным за неудачные результаты санкт-петербургской команды в Континентальной хоккейной лиге. Напомним, в минувшей встрече регулярного чемпионата КХЛ СКА уступил «Локомотиву» со счётом 1:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 января 2026, вторник. 19:44 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Шалунов (А. Радулов, Сергеев) – 00:28 (5x5)     0:2 А. Радулов (Шалунов, Кирьянов) – 33:22 (5x5)     0:3 Шалунов (А. Радулов) – 59:20 (en)     1:3 Гримальди (Недопёкин, Менелл) – 59:40 (5x5)    

«Скорость и задор, которые мы хотим видеть, есть не у всех. Меня это разочаровывает. Значит, нужно что-то изменять. В частности, внутренний мир, игровой голод, мотивацию. Не думаю, что я теряю контроль над командой. Я могу взять на себя ответственность, что команда проигрывает, что я плохой тренер. Но свою работу нужно делать честно. Если нечестно, это видно невооружённым взглядом», — приводит слова Ларионова официальный сайт КХЛ.

На данный момент армейцы находятся на восьмой строчке Западной конференции КХЛ. В активе подопечных Ларионова 53 очка после 48 игр.

