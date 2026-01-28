«Я плохой тренер». Игорь Ларионов назвал ответственного за результаты СКА в текущем сезоне

Главный тренер СКА Игорь Ларионов назвал себя ответственным за неудачные результаты санкт-петербургской команды в Континентальной хоккейной лиге. Напомним, в минувшей встрече регулярного чемпионата КХЛ СКА уступил «Локомотиву» со счётом 1:3.

«Скорость и задор, которые мы хотим видеть, есть не у всех. Меня это разочаровывает. Значит, нужно что-то изменять. В частности, внутренний мир, игровой голод, мотивацию. Не думаю, что я теряю контроль над командой. Я могу взять на себя ответственность, что команда проигрывает, что я плохой тренер. Но свою работу нужно делать честно. Если нечестно, это видно невооружённым взглядом», — приводит слова Ларионова официальный сайт КХЛ.

На данный момент армейцы находятся на восьмой строчке Западной конференции КХЛ. В активе подопечных Ларионова 53 очка после 48 игр.