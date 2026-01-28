Тренер «Локомотива» Хартли высказался о ветеранском достижении 39-летнего Радулова

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли оценил игру нападающего Александра Радулова в матче Континентальной хоккейной лиги со СКА, где 39-летний форвард отметился голом и двумя результативными передачами, а железнодорожники победили со счётом 3:1.

«Не знаю, откуда Радулов черпает энергию, но он один из тех, кто ценит и любит хоккей. Ледовый дворец — его дом. Он первым выходит на лёд, последним уходит. И это он несёт через всю карьеру. Мы решили поэкспериментировать, держа в голове плей-офф, с составом первого и второго звеньев. И пока сочетание Сурин — Шалунов — Радулов действует продуктивно», — приводит слова Хартли официальный сайт КХЛ.

Всего на счету 39-летнего форварда в текущем сезоне стало 42 (20+22) очка в 50 матчах регулярки. 42 очка Радулова — это повторение рекорда Павла Дацюка и Сергея Зубова по результативности для игроков старше 39 лет за один регулярный чемпионат.