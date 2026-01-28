Скидки
Главная Хоккей Новости

Павел Дорофеев забил в матче «Монреаль» — «Вегас», отобрав шайбу у Ивана Демидова

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев отметился заброшенной шайбой в выездной встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс», которая проходит в эти минуты на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале. Этот гол стал для Павла 23-м в текущем сезоне.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 января 2026, среда. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
2-й период
0 : 1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Дорофеев – 08:38    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На девятой минуте матча при счёте 0:0 во время позиционной атаки «Монреаля» Дорофеев у борта отобрал шайбу у 20-летнего российского форварда «Канадиенс» Ивана Демидова, убежал в контратаку в формате «двое на одного защитника» и точно бросил в дальний угол ворот Якуба Добеша, не отдавая передачу на партнёра по команде Брэйдена Боумана.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
