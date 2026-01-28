Скидки
«Айлендерс» и «Нью-Джерси» произвели сделку, обменяв Цыплакова на Палата

Комментарии

Российский нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Максим Цыплаков отправится в «Нью-Джерси Дэвилз» в обмен на чешского форварда «Девс» Ондржея Палата. Об этом сообщает пресс-служба «островитян» в социальной сети Х.

В этом сезоне россиянин принял участие в 27 матчах, где отметился единственным голом и одной результативной передачей. На счету же чешского нападающего 51 проведённый матч, где отличился четырьмя заброшенными шайбами и шестью результативными передачами.

На данный момент «Айлендерс» занимают восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Нью-Джерси» же располагается на 13 месте той же конференции.

