Дубль Дорофеева не спас «Вегас» от проигрыша «Монреалю» в овертайме, Демидов — без очков
В ночь с 27 на 28 января мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Вегас Голден Найтс». Хозяева площадки выиграли встречу в овертайме со счётом 3:2 OT.
НХЛ — регулярный чемпионат
28 января 2026, среда. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 2
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Дорофеев – 08:38 1:1 Дано (Болдюк) – 24:24 2:1 Кофилд (Добсон, Мэтисон) – 28:55 2:2 Дорофеев (Хаттон, Боуман) – 56:52 3:2 Эванс (Тексье) – 63:58
Российский нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев оформил дубль, забросив обе шайбы своей команды в основное время, хоккеист открыл счёт на девятой минуте и перевёл встречу в овертайм на 57-й минуте. Форвард «Монреаля» Иван Демидов и одноклубник Дорофеева Иван Барбашёв очков не набрали.
Голы «Канадиенс» на счету Филлипа Дано, Коула Кофилда и Джейка Эванса в овертайме.
