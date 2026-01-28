Скидки
Монреаль Канадиенс — Вегас Голден Найтс, результат матча 28 января 2026, счет 3:2 OT, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Дубль Дорофеева не спас «Вегас» от проигрыша «Монреалю» в овертайме, Демидов — без очков
Комментарии

В ночь с 27 на 28 января мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Вегас Голден Найтс». Хозяева площадки выиграли встречу в овертайме со счётом 3:2 OT.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 января 2026, среда. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 2
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Дорофеев – 08:38     1:1 Дано (Болдюк) – 24:24     2:1 Кофилд (Добсон, Мэтисон) – 28:55     2:2 Дорофеев (Хаттон, Боуман) – 56:52     3:2 Эванс (Тексье) – 63:58    

Российский нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев оформил дубль, забросив обе шайбы своей команды в основное время, хоккеист открыл счёт на девятой минуте и перевёл встречу в овертайм на 57-й минуте. Форвард «Монреаля» Иван Демидов и одноклубник Дорофеева Иван Барбашёв очков не набрали.

Голы «Канадиенс» на счету Филлипа Дано, Коула Кофилда и Джейка Эванса в овертайме.

