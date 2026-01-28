Скидки
Детройт Ред Уингз – Лос-Анджелес Кингз, результат матча 28 января 2025, счет 1:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Лос-Анджелес» обыграл на выезде «Детройт», у Кузьменко победный гол
В ночь с 27 на 28 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча прошла на льду «Литтл Сизарс-арены» (Детройт, США) и закончилась победой гостей со счётом 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 января 2026, среда. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
1 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Хелениус (Мэлотт) – 30:00     0:2 Кузьменко (Кемпе, Фиала) – 46:46 (pp)     1:2 Дебринкэт (Зайдер, Кейн) – 57:45     1:3 Перри (Лаферрье) – 58:47    

«Лос-Анджелес» продлил победную серию до трёх матчей и замкнул топ-8 Запада.

«Детройт» несмотря на поражение, останется в тройке лидеров Востока.

В составе хозяев единственную шайбу забросил Алекс Дебринкэт.

В составе гостей голы записали на свой счёт Самуэль Хелениус, Кори Перри и российский нападающий Андрей Кузьменко.

В следующей встрече «Детройт Ред Уингз» сыграет дома с «Вашингтон Кэпиталз» 30 января. «Лос-Анджелес Кингз» встретится в гостях с «Баффало Сэйбрз» 30 января.

