«Лос-Анджелес» обыграл на выезде «Детройт», у Кузьменко победный гол
В ночь с 27 на 28 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча прошла на льду «Литтл Сизарс-арены» (Детройт, США) и закончилась победой гостей со счётом 3:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
28 января 2026, среда. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
1 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Хелениус (Мэлотт) – 30:00 0:2 Кузьменко (Кемпе, Фиала) – 46:46 (pp) 1:2 Дебринкэт (Зайдер, Кейн) – 57:45 1:3 Перри (Лаферрье) – 58:47
«Лос-Анджелес» продлил победную серию до трёх матчей и замкнул топ-8 Запада.
«Детройт» несмотря на поражение, останется в тройке лидеров Востока.
В составе хозяев единственную шайбу забросил Алекс Дебринкэт.
В составе гостей голы записали на свой счёт Самуэль Хелениус, Кори Перри и российский нападающий Андрей Кузьменко.
В следующей встрече «Детройт Ред Уингз» сыграет дома с «Вашингтон Кэпиталз» 30 января. «Лос-Анджелес Кингз» встретится в гостях с «Баффало Сэйбрз» 30 января.
