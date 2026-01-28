«Лос-Анджелес» обыграл на выезде «Детройт», у Кузьменко победный гол

В ночь с 27 на 28 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча прошла на льду «Литтл Сизарс-арены» (Детройт, США) и закончилась победой гостей со счётом 3:1.

«Лос-Анджелес» продлил победную серию до трёх матчей и замкнул топ-8 Запада.

«Детройт» несмотря на поражение, останется в тройке лидеров Востока.

В составе хозяев единственную шайбу забросил Алекс Дебринкэт.

В составе гостей голы записали на свой счёт Самуэль Хелениус, Кори Перри и российский нападающий Андрей Кузьменко.

В следующей встрече «Детройт Ред Уингз» сыграет дома с «Вашингтон Кэпиталз» 30 января. «Лос-Анджелес Кингз» встретится в гостях с «Баффало Сэйбрз» 30 января.